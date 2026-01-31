Falsissimo cancellata l’ultima puntata | motivo e sfogo di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha perso l’ultima puntata di “Il Prezzo del Successo”. La puntata è stata cancellata dalle piattaforme, e Corona non ci sta. L’ex paparazzo si è sfogato sui social, criticando la decisione e chiedendo spiegazioni. La vicenda tiene banco nel mondo dello spettacolo e sui social, dove l’attenzione è alta.

Falsissimo torna a far discutere. L'ultima puntata de Il Prezzo del Successo è stata rimossa dalle piattaforme, scatenando lo sfogo di Fabrizio Corona. Dopo che le prime due puntate erano già state cancellate da YouTube e dai social, in seguito a un ricorso d'urgenza presentato da Alfonso Signorini, l'ex re dei paparazzi aveva provato a ripartire con un episodio diverso. Il video ha macinato numeri enormi in pochi giorni, ma a quel punto sarebbe arrivata un'altra batosta! Le prime due puntate di Falsissimo Il Prezzo del Successo sono state rimosse da YouTube, così come sarebbe stato cancellato ogni contenuto riferito ad esse dai social di Fabrizio Corona. Mediaset ha bloccato l'ultima puntata di "Falsissimo" di Fabrizio Corona per violazione del copyright. Questa mattina Mediaset ha deciso di cancellare l'ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube. Dopo la diffida inoltrata da Mediaset a Google e a Meta per violazione del copyright, è stata cancellata dalle piattaforme social la puntata di lunedì scorso di Falsissimo.

