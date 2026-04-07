Basi Usa in Italia | Crosetto svela i dettagli alla Camera

Il ministro della Difesa ha annunciato che martedì alle 16 interverrà alla Camera per fornire dettagli sull’utilizzo delle basi militari statunitensi presenti nel paese. L’informativa riguarda le installazioni che si trovano sul territorio nazionale e il loro impiego, senza ulteriori specifiche sui contenuti o sulle motivazioni. La comunicazione è stata resa nota in vista dell’impegno istituzionale previsto per quella giornata.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interverrà martedì alle 16 presso la Camera per fornire un’informativa riguardante l’impiego delle installazioni militari statunitensi situate nel territorio nazionale. L’appuntamento a Montecitorio prevede che, dopo l’esposizione del ministro, venga avviato un dibattito. L’organizzazione stabilisce che ogni gruppo parlamentare potrà parlare per 7 minuti, seguendo una successione basata sulla dimensione numerica decrescente dei gruppi stessi. L’intera fase di discussione avrà una durata complessiva di un’ora e mezza. Poiché l’incontro è configurato come un’informativa e non come una comunicazione, l’evento non culminerà con alcun voto né con l’approvazione di una risoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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