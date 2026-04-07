Corto circuito a Gandino | evacuata casa di riposo nessuno ferito

Mercoledì 7 aprile 2026, un cortocircuito ha provocato un principio di incendio nella casa di riposo di Gandino. La struttura è stata evacuata temporaneamente per precauzione e nessuno degli ospiti è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Mercoledì 7 aprile 2026, un guasto tecnico ha innescato un principio di incendio presso la Casa di riposo di Gandino, rendendo necessario l’evacuazione della struttura per garantire la sicurezza degli ospiti. L’allarme è scattato intorno alle 9.45, quando l’apparizione di fumo in alcuni ambienti dell’edificio ha costretto al rapido sgombero del primo piano. L’intervento è stato gestito da diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate dalla Polizia locale di Gandino per il coordinamento delle operazioni e la protezione dell’area. L’origine tecnica del malfunzionamento. Il problema sembra essere nato a causa di interventi strutturali in corso nel complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corto circuito a Gandino: evacuata casa di riposo, nessuno ferito Gandino, principio d’incendio dopo un guasto: evacuata la casa di riposoGandino, 7 aprile 2026 – A far scattare l’allarme è stato un problema di carattere tecnico. Poviglio, fiamme in casa per un corto circuitoPoviglio (Reggio Emilia), 13 febbraio 2026 - Ci sarebbe un corto circuito elettrico alla base di un incendio che ha provocato danni dovuti al fumo...