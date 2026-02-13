Poviglio fiamme in casa per un corto circuito

Un corto circuito ha causato un incendio in una casa di Poviglio, provocando ingenti fumi all’interno dell’abitazione. L’incendio si è sviluppato ieri sera in via Piccola, una strada tranquilla alla periferia del paese, e le fiamme hanno danneggiato mobili e pareti. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case in fretta.

Poviglio (Reggio Emilia), 13 febbraio 2026 - Ci sarebbe un corto circuito elettrico alla base di un incendio che ha provocato danni dovuti al fumo che si è sprigionato all'interno di una abitazione di via Piccola, alla prima periferia di Poviglio. L'allarme è scattato verso le 17, nel pomeriggio, quando uno dei residenti nell'edificio si è accorto del denso fumo che si stava diffondendo nelle stanze. Immediata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Guastalla e di Sant'Ilario. La donna che vi era all'interno, una volta dato l'allarme, è uscita all'esterno per evitare di restare bloccata nel fumo.