Bambini senza pediatra | corsa contro il tempo per salvare 4.549

L'Azienda Sanitaria Locale di Oristano ha lanciato un bando urgente per reclutare pediatri e garantire assistenza a 4.549 bambini senza cure. Il progetto Ambulatori Straordinari di Comunità area Pediatrica (ASCoP) mira a colmare una grave carenza che colpisce 50 comuni su 88 in provincia. I medici, in servizio o in pensione, lavoreranno in ambulatori straordinari con compensi orari di 80 euro lordi. La situazione è critica: su 12.000 bambini, quasi la metà è senza assistenza primaria, con priorità per disabili e pazienti diabetici. Un bando urgente per salvare la pediatria oristanese La direttrice generale Grazia Catina ha approvato il progetto per far fronte all'emergenza sanitaria. L'avviso pubblico, già pubblicato nell'albo pretorio, resterà attivo per dieci giorni. I medici saranno arruolati con incarichi professionali, lavorando fino a 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì, anche nel pomeriggio.

I nostri impianti sportivi. Corsa contro il tempo per salvare il progetto IoloIl 2026 si avvicina e con esso una nuova amministrazione comunale a Prato, rendendo urgente l’intervento sugli impianti sportivi.

Argomenti discussi: In Sicilia 50 mila bambini restano senza pediatra, corsa per coprire i posti; 45 minuti da incubo in auto e mia figlia in crisi respiratoria. Inaccettabile CVetrano senza Pediatra. Raccogliamo firme.

L'allarme delle mamme, 'Sarrabus-Gerrei senza pediatra pubblico'È una corsa contro il tempo quella dei genitori del Sarrabus-Gerrei, rimasti senza pediatra pubblico dopo il trasferimento di uno dei due pediatri Asl in servizio in zona. Le famiglie di Muravera, ... ansa.it

Bambini senza pediatra, nel Sarrabus-Gerrei la rivolta delle mamme: Diritto negatoUn vasto territorio che può contare su un solo pediatra della Asl in servizio. Succede nel Sarrabus-Gerrei, dove dopo il trasferimento di uno dei due professionisti è scattato l'allarme delle famiglie ... rainews.it

