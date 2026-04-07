Corri la mezza… goditi la marcia | a Podenzano una giornata di sport e solidarietà

A Podenzano si svolge domenica 12 aprile un evento dedicato alla corsa e alla solidarietà, intitolato

L’evento, omologato Fiasp, propone tre percorsi di 6, 13 e 21 chilometri, con partenza libera dalle 7.30 alle 10 dal Giardino Hawaii Torna a Podenzano uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva locale: domenica 12 aprile il Comune, in collaborazione con il gruppo G.M. Gelindo Bordin, organizza la manifestazione ludico-motoria “Corri la mezza. goditi la marcia”, aperta a partecipanti di tutte le età. L’evento, omologato Fiasp, propone tre percorsi di 6, 13 e 21 chilometri, con partenza libera dalle 7.30 alle 10 dal Giardino Hawaii, in via Cesare Battisti. Al termine della manifestazione, ristoro e pasta party accoglieranno tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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