Grande partecipazione alla seconda edizione della "Corri con Luca", la gara podistica di circa dieci chilometri disputata al Parco di San Rossore e valida come seconda tappa del Criterium Podistico Toscano. Nonostante il freddo e il rischio di pioggia, sono stati ben 310 i corridori che hanno tagliato il traguardo, confermando il successo della manifestazione. La gara ha offerto anche contenuti tecnici di alto livello, pur senza riuscire a migliorare il record della corsa stabilito lo scorso anno da Yassine Lamnaouar con il tempo di 30’14”. A imporsi questa volta è stato Daniele Del Nista della Virtus Lucca, uno degli atleti più quotati del panorama toscano, che ha progressivamente aumentato il ritmo lungo il percorso fino a presentarsi da solo sul traguardo con il tempo di 30’38”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corri con Luca: 310 al traguardo. Successo fra sport e solidarietà

Articoli correlati

La Corri Forrest scalda i muscoli: al via la nuova stagione della squadra che unisce sport e solidarietàAnche nel 2026 il gruppo sportivo confermerà la sua vocazione solidale: tutti i ricavati delle competizioni organizzati dall’associazione sportiva...

Corri con Luca, quando gli amici non dimenticano. Foto e classificaPisa, 8 marzo 2026 – Nella suggestiva cornice del Parco di San Rossore, a Pisa, si è disputata la seconda edizione della “Corri con Luca”,...

Contenuti utili per approfondire Corri con Luca 310 al traguardo...

Temi più discussi: Corri con Luca, quando gli amici non dimenticano. Foto e classifica; Pioggia di arrivati alla Corri con Luca; Corri con Luca, le foto; Corri con Luca quando gli amici non dimenticano Foto e classifica.

Corri con Luca: 310 al traguardo. Successo fra sport e solidarietàGrande partecipazione alla seconda edizione della Corri con Luca, la gara podistica di circa dieci chilometri disputata al Parco di San Rossore e valida come seconda tappa del Criterium Podistico To ... lanazione.it

Corri con Luca, quando gli amici non dimenticano. Foto e classificaLa seconda edizione della corsa podistica a San Rossore ... msn.com

Conosci la storia di @footlocker Scoprila con noi e corri in galleria per scoprire le novità! - facebook.com facebook