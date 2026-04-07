Copenaghen si conferma la città più felice del mondo secondo l’Happy City Index 2026, un rapporto che valuta la qualità della vita nelle aree urbane di diversi Paesi. Il report, presentato al Parlamento britannico, analizza vari fattori legati alla vita quotidiana, come il benessere dei cittadini e le condizioni ambientali nelle città di tutto il mondo. La classifica include anche altre metropoli considerate tra le più vivibili a livello globale.

Copenaghen si conferma la città più felice del pianeta secondo l’Happy City Index 2026, un report presentato al Parlamento britannico che analizza la qualità della vita urbana su scala globale. L'Istituto per la Qualità della Vita ha coordinato un gruppo di oltre 400 esperti internazionali per definire questa graduatoria. Il lavoro è durato cinque mesi e ha l'analisi di un campione iniziale composto da 3.400 centri urbani, ridotto poi a 251 realtà selezionate per monitorarne le performance nel l . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Copenaghen regina della felicità: ecco le città top nel mondo

Copenaghen è la città più felice del mondo, boom per il Nord Europa e male l'Italia ...Sembrerebbe una località 'fredda' e, invece, anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo.

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