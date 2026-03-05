L’aria più inquinata della Puglia stasera è a Latiano e Milano è sesta nel mondo fra le grandi città Monitoraggio AQI

Questa sera alle 20,30, i rilievi in tempo reale del monitoraggio internazionale AQI indicano che l’aria più inquinata della Puglia si trova a Latiano. La città supera altre località della regione in termini di livelli di inquinamento, mentre Milano si posiziona sesta tra le grandi città mondiali per qualità dell’aria. I dati sono aggiornati e mostrano le concentrazioni di inquinanti in tempo reale.

Taranto? No. È Latiano il posto della Puglia in cui l'aria, questa sera (dato delle 20,30) è maggiormente inquinata stando ai rilievi in tempo reale del monitoraggio internazionale AQI sulla qualità dell'aria. La questione, verosimilmente, non è solo di stasera e altrettanto verosimilmente è legata all'attività dei camini, con emissioni tali da essere monitoraten,non da oggi, con provvedimento della Regione Puglia. Se la passa piuttosto male, fra le grandi città, Milano che è sesta a livello mondiale per aria inquinata. (immagini: tratte da AQI) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Che cosa hanno respirato i monzesi nel 2025 e la sorpresa della città brianzola più inquinataIl 2025 si è appena chiuso e in tempo di bilanci c’è anche quello sulla qualità dell’aria.

Aria ancora troppo inquinata nel Ravennate: restano in vigore le limitazioni antismogSulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria, nelle giornate di domani, sabato, domenica e lunedì resteranno in...

Allarme smog, Bari sul podio delle città pugliesi con l'aria più inquinata. Ma la maglia nera va ad AndriaAndria è la città pugliese che, nel corso del 2025, ha fatto registrare la concentrazione media annuale di Pm10 più elevata, con 24 microgrammi per metro cubo e la necessità di ridurre i valori almeno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Morire respirando. In Italia l’aria inquinata provoca più decessi che in tutta Europa: 118 al giornoLe polveri sottili, un nemico invisibile quanto temibile, sono più pericolose di quanto non siamo abituati a credere. Secondo un’analisi condotta dall’Agenzia europea per l’ambiente, che ha analizzato ... quotidiano.net