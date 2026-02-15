Padoin dopo il Monza | Vittoria per nulla scontata e meritata I ragazzi devono avere questo obiettivo
Padoin ha festeggiato la vittoria contro il Monza, sottolineando che il risultato è stato meritato e non scontato, grazie all’impegno dei suoi giocatori che hanno lavorato duramente durante la partita.
. Le parole del tecnico della Juve Primavera. Simone Padoin, tecnico della Juve Primavera, commenta così la vittoria conseguita last minute contro il Monza. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le sue parole ai canali ufficiali: «Vittoria pesante e che ci permette di dare continuità alla striscia positiva: la cosa più importante però è il fatto che sia stata meritata. La vittoria arrivata al 95? può apparire come un episodio fortunato, ma per quanto visto in campo avremmo potuto ottenere quel risultato già prima nel corso della sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Padoin dopo la vittoria con l’Inter: «Oggi siamo stati una vera squadra. Se lo spirito è questo sono sicuro che…»
Dopo la vittoria contro l’Inter, Padoin ha commentato l’andamento della squadra sottolineando l’importanza dello spirito di gruppo.
Di Francesco esaltato: «Vittoria meritata. Ora dobbiamo fare questo per far crescere il Lecce»
Eusebio Di Francesco ha espresso grande soddisfazione per la vittoria del Lecce contro il Pisa, sottolineando come sia meritata e fondamentale per la crescita della squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Juve Primavera vince all'ultimo respiro: Durmisi e Finocchiaro stendono il Monza; Under 20, domenica c'è l'esame Monza a Vinovo per i bianconeri di Padoin; La Juve Primavera sbanca Interello 3-0, Padoin: Abbiamo avuto l'umiltà di difenderci in maniera...; Juventus U20-Monza, ecco dove sarà visibile il match.
Padoin: Vittoria pesante che ci permettere di dare continuità alla nostra striscia positiva. Il nostro obiettivo è…Simone Padoin ha parlato al sito della Juventus dopo la vittoria dell'Under 20 contro il Monza: Vittoria pesante e che ci permette di dare continuità alla striscia positiva: la ... tuttojuve.com
Padoin esulta dopo la vittoria col Monza: I ragazzi non devono mai accontentarsiIl commento dell'allenatore bianconero dopo la vittoria all'ultimo contro il Monza. msn.com
#Padoin ha parlato dopo #InterJuve #Primavera Le sue dichiarazioni x.com
Padoin ha parlato dopo Inter Juve Primavera Le sue dichiarazioni facebook