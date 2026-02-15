Padoin dopo il Monza | Vittoria per nulla scontata e meritata I ragazzi devono avere questo obiettivo

Padoin ha festeggiato la vittoria contro il Monza, sottolineando che il risultato è stato meritato e non scontato, grazie all’impegno dei suoi giocatori che hanno lavorato duramente durante la partita.

. Le parole del tecnico della Juve Primavera. Simone Padoin, tecnico della Juve Primavera, commenta così la vittoria conseguita last minute contro il Monza. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le sue parole ai canali ufficiali: «Vittoria pesante e che ci permette di dare continuità alla striscia positiva: la cosa più importante però è il fatto che sia stata meritata. La vittoria arrivata al 95? può apparire come un episodio fortunato, ma per quanto visto in campo avremmo potuto ottenere quel risultato già prima nel corso della sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

