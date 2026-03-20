Un uomo di 25 anni, originario di Napoli, è stato fermato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo. Durante un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre sette chili di marijuana, che secondo le fonti sarebbe destinata allo spaccio. Durante l’intervento, ha tentato di scappare contromano, ma è stato comunque fermato e arrestato.

AREZZO – È stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo un 25enne originario di Napoli, trovato in possesso di oltre 7 chilogrammi di marijuana destinata allo spaccio. L’episodio è avvenuto nel quartiere Giotto, durante un servizio di controllo del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata da una Renault Modus il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo imboccando contromano una strada secondaria. Fermato poco dopo, il giovane non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza ad Arezzo ed è apparso visibilmente agitato, atteggiamento che ha insospettito ulteriormente i Carabinieri. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tenta la fuga contromano, fermato con oltre 7 chili di marijuana: arrestato 25enne

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