Roma | controlli in zona Termini arrestato 35enne per spaccio di droga

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Roma, nelle vicinanze di Termini, perché sorpreso a spacciare droga. La Polizia locale ha effettuato controlli rigorosi in quella zona, dove spesso si verificano episodi di illegalità. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno notato il sospetto scambio tra il 35enne e un’altra persona. La sostanza trovata addosso all’uomo ha confermato i sospetti, portandolo in manette.

Proseguono i controlli finalizzati a combattere il degrado da parte della Polizia locale di Roma, con particolare attenzione rivolta alla zona della stazione Termini. Ieri pomeriggio, una pattuglia del GSSU (Gruppo sicurezza sociale urbana) ha fermato un uomo che si aggirava in modo sospetto nei pressi di via Principe Umberto. Sequestro di sostanze stupefacenti e arresto. Il 35enne, di nazionalità senegalese, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, bilancini di precisione, una somma di denaro e materiale riconducibile all'attività di confezionamento e vendita delle dosi. Insieme a lui, è stata identificata anche una donna, la quale è stata trovata in possesso di un coltello.