Controlli interforze a Pozzuoli e Ischia in occasione delle festività Pasquali

Durante le festività pasquali, sono stati intensificati i controlli interforze presso il porto di Pozzuoli, in previsione dell’aumento dei flussi turistici diretti a Ischia e Procida. Le operazioni coinvolgono diverse forze dell’ordine e sono mirate a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto. Le verifiche riguardano principalmente il rispetto delle normative e la sicurezza dei passeggeri in transito.

Controlli interforze rafforzati al porto in vista dell’aumento dei flussi turistici verso Ischia e Procida durante le festività pasquali.. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei militari della Stazione Carabinieri di Pozzuoli, della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rafforzamento dei controlli dovuto al consistente incremento della movimentazione di turisti dal porto di Pozzuoli diretti verso le isole di Ischia e Procida in occasione delle festività Pasquali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli interforze a Pozzuoli e Ischia in occasione delle festività Pasquali Leggi anche: I controlli dei Carabinieri proseguono anche durante le festività pasquali Pozzuoli, controlli interforze in un locale: sanzioni e sospensione del primo pianoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Week-end di controlli a PozzuoliNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona ... napolivillage.com Controlli a Pozzuoli: il bilancio della poliziaNella serata di sabato, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di ... napolitoday.it