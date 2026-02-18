Pozzuoli controlli interforze in un locale | sanzioni e sospensione del primo piano

A Pozzuoli, un controllo interforze ha scoperto problemi in un locale di via Fascione. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità nelle strutture e un dipendente senza documenti in regola. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente la parte superiore del locale. Gli agenti hanno anche multato il gestore per le violazioni trovate, intervenendo subito per mettere in sicurezza l’ambiente. La situazione rimane sotto osservazione, e i proprietari devono regolarizzare le pratiche per riaprire la zona sospesa.

Verifiche a un locale di intrattenimento in via Fascione: rilevate irregolarità strutturali, lavoratore non in regola e sospensione temporanea di parte dell'attività. Controlli coordinati dalla Questura di Napoli. Nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi disposti dalla Questura di Napoli, è stato effettuato un controllo interforze presso un locale di intrattenimento danzante situato in via Fascione a Pozzuoli. L'operazione ha visto la partecipazione congiunta degli agenti del Commissariato di Pozzuoli, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e del personale dell' Asl Napoli 2 Nord.