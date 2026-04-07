I controlli dei Carabinieri proseguono anche durante le festività pasquali

Durante le festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano i controlli sul territorio. In base alle indicazioni del Prefetto, è stato attivato un piano speciale chiamato “Pasqua sicura”, coinvolgendo centinaia di militari distribuiti su tutta la provincia. Le operazioni si sono concentrate nelle 67 zone di interesse, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

In linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, hanno messo in atto un piano straordinario “Pasqua sicura” esteso a tutta la provincia irpina che ha visto la mobilitazione di centinaia di militari distribuiti nelle 67 stazioni e nelle 7 compagnie presenti sul territorio. A supporto hanno operato le “gazzelle” e i motociclisti dei Nuclei radiomobile, insieme ai carabinieri forestali e ai reparti specializzati dell’Arma, tra cui Nas e Nil. Questi ultimi sono stati impegnati in particolare nei controlli legati all’ambiente, alla sicurezza dei locali d’intrattenimento e alla filiera alimentare, ambiti che registrano un’intensificazione dell’attività proprio nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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