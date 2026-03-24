Questa mattina a Napoli la polizia ha effettuato un'operazione nel centro cittadino, portando all'arresto di sei persone tra i 35 e i 50 anni. Le misure cautelari sono state adottate dal Tribunale locale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Durante l'azione sono stati individuati anche acquirenti provenienti dalla provincia circostante. L'intervento ha coinvolto diverse zone del centro storico.

Blitz antidroga della Polizia di Stato, questa mattina, nel cuore di Napoli: sei persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Due indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri quattro sono scattati gli arresti domiciliari. L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Procura – DDA, avviata nell’estate del 2023 dopo l’arresto in flagranza di un soggetto coinvolto in reati legati ad armi e traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, blitz anti-droga in centro: sei arresti. Acquirenti da tutta la provincia

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