Incendi sanzioni incidenti e verifiche nel weekend della polizia locale

Nel fine settimana, la polizia locale di Verona ha svolto numerose attività di controllo e intervento, dal venerdì mattina alle 7 fino alle prime ore di oggi. Durante questo periodo, sono state gestite situazioni legate a incendi, verifiche di sicurezza, sanzioni e incidenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella città.

La polizia locale di Verona ha concluso un fine settimana di attività svolte tra le 7 di venerdì 16 gennaio alle 7 di oggi. Tre giorni di controlli che hanno interessato l’intero territorio cittadino, con un’attenzione speciale alla sicurezza stradale, alla prevenzione del degrado urbano e alla.🔗 Leggi su Veronasera.it Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona: 4 feriti e tante sanzioni

La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine, intervenendo in diversi incidenti che hanno coinvolto più veicoli. Durante le operazioni sono stati riscontrati vari illeciti, con conseguente applicazione di sanzioni. Quattro persone sono rimaste ferite negli incidenti più recenti. La presenza costante delle forze dell'ordine mira a garantire maggiore sicurezza e a ridurre il numero di incidenti nel territorio comunale.

Dopo i recenti e drammatici fatti legati all’incendio nel locale di Crans-Montana la sindaca Adriana Poli Bortone ha disposto il provvedimento per reiterare i divieti in città. Previste sanzioni amministrative per i trasgressori facebook

