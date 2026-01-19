Incendi sanzioni incidenti e verifiche nel weekend della polizia locale

Nel fine settimana, la polizia locale di Verona ha svolto numerose attività di controllo e intervento, dal venerdì mattina alle 7 fino alle prime ore di oggi. Durante questo periodo, sono state gestite situazioni legate a incendi, verifiche di sicurezza, sanzioni e incidenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella città.

La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine, intervenendo in diversi incidenti che hanno coinvolto più veicoli. Durante le operazioni sono stati riscontrati vari illeciti, con conseguente applicazione di sanzioni. Quattro persone sono rimaste ferite negli incidenti più recenti. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a garantire maggiore sicurezza e a ridurre il numero di incidenti nel territorio comunale.

