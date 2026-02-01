Controlli tra le vie della movida sanzionati dieci parcheggiatori abusivi

Dopo le serate di sabato e domenica, la polizia ha multato dieci parcheggiatori abusivi tra le vie più affollate del centro storico di Catania. I controlli sono stati intensi e mirati, con pattuglie che hanno passato al setaccio le zone più frequentate dai giovani e dai residenti. Gli agenti hanno identificato e sanzionato chi offriva servizi di parcheggio non autorizzati, cercando di mettere un freno a questo fenomeno che spesso crea disagi e rischi sulla strada. La movida catanese ha ripreso il suo ritmo, ma

Oltre trecento le persone identificate. Le sanzioni per i controlli stradali superano i 30 mila euro. In generale, non sono stati registrati particolari disordini grazie all'attività preventiva La questura ha dispiegato i propri agenti, coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della polizia che ha coordinato anche il lavoro degli equipaggi della guardia di finanza, della polizia locale e dell'esercito italiano, con il contributo operativo della polizia scientifica. Sono stati attivati presidi e posti di controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via San Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea.

