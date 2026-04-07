Conto alla rovescia per l’Europeade | a Bergamo sopralluogo del Comitato

A Bergamo, il presidente del Comitato ha effettuato un sopralluogo negli spazi dedicati alla 60ª edizione di un festival che si terrà dal 22 al 26 luglio. La manifestazione, nota come Europeade, coinvolge diverse attività e si svolge nella città in questi giorni. La visita è stata parte delle attività preparatorie per l’evento, che prevede la partecipazione di numerosi gruppi provenienti da vari Paesi europei.

LA MANIFESTAZIONE. Il presidente Ruediger Hess ha visitato gli spazi della 60ª edizione del festival che si svolgerà dal 22 al 26 luglio. Attesi oltre 150 gruppi folkloristici provenienti da 25 Paesi. Conto alla rovescia in vista della 60ª edizione dell’Europeade, il più grande e importante festival della cultura popolare europea, che si terrà in città dal 22 al 26 luglio prossimo. Nei giorni scorsi Ruediger Hess, presidente del Comitato internazionale dell’Europeade, è stato in visita a Bergamo accompagnato da una delegazione della manifestazione, la cui sede è in Belgio (nacque nell’ambito dei circoli cattolici delle Fiandre e della Slesia) e che si svolge dal 1946 toccando ogni anno un Paese diverso allo scopo di promuovere il senso profondo della «comunità europea» nel segno del «rispetto reciproco». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Conto alla rovescia per l’Europeade: a Bergamo sopralluogo del Comitato Leggi anche: Conto alla rovescia per la Festa del Cioccolato Roma, conto alla rovescia per Soulé: fissata la data del rientroLa squadra di Gasperini dopo la delusione europea deve voltare immediatamente pagina perché è rimasto ancora un obiettivo da raggiungere, la... Temi più discussi: Missione Artemis 2 NASA: conto alla rovescia e dettagli lancio; Verso la Luna: conto alla rovescia per Artemis II; Ponte di Brivio, conto alla rovescia per la chiusura dal 4 maggio; Conto alla rovescia per la missione Artemis II. Conto alla rovescia per Verdemura: c’è anche uno stand del Comune di LuccaUno spazio per sensibilizzare ai temi della transizione ecologica e del rapporto con la natura in un ricco programma di eventi ... luccaindiretta.it Conto alla rovescia per l’Europeade: a Bergamo sopralluogo del ComitatoIl presidente Ruediger Hess ha visitato gli spazi della 60ª edizione del festival che si svolgerà dal 22 al 26 luglio. Attesi oltre 150 gruppi folkloristici provenienti da 25 Paesi. ecodibergamo.it "Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. Il rischio è la follia, perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili a x.com IL GIALLO DEL CONTO A MONTE CARLO: BERRETTINI CONFESSA LA "MOSSA DELLA MACARENA"! Dopo le "rivelazioni" di Flavio Cobolli sulla cena con Berrettini e Musetti,btra il portafoglio dimenticato da Matteo e il conto (carissimo) pagato d - facebook.com facebook