Dopo aver vinto contro il Milan e riaperto la corsa scudetto, l’allenatore ha sorriso mentre rispondeva alle domande dei giornalisti. Recentemente si è parlato della sua possibile candidatura per il ruolo di commissario tecnico della nazionale, un’ipotesi supportata anche da un noto dirigente del calcio. La discussione riguarda soprattutto le prossime mosse in ambito sportivo e le eventuali scelte future dell’allenatore.

Conte sorrideva mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, qualche minuto dopo aver battuto il Milan e riaperto la corsa scudetto. De Laurentiis a Los Angeles no, ma non per questo è parso meno attento all’idea di doversi separare dal suo tecnico alla fine della stagione. Il fallimento mondiale della nazionale che ha portato al ribaltone ai vertici della Figc apre uno scenario solo in parte imprevedibile: il ritorno di Conte come ct alla guida della nazionale. Un ruolo già rivestito per un biennio dal 2014 al 2016 con la chiusura in un Europeo portato fino ai calci di rigore nei quarti di finale contro la favoritissima Germania, pur avendo una delle nazionali meno qualitative della storia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conte e la candidatura per il posto da ct dell’Italia (che anche De Laurentiis appoggia)

De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia.

Conte non chiude al ritorno da Ct: la posizione di De LaurentiisAntonio Conte è uno dei principali papabili per diventare il Ct della Nazionale italiana di calcio.

Temi più discussi: I rottamandi I riformisti e Renzi in apnea tra Schlein e Conte (e forse si riapre uno spazio al centro); Contro Meloni, nel Pd c’è chi vede meglio Conte di Schlein; Primarie o no? Ora il Pd è furioso con gli alleati 5S; Né Schlein, né Conte: Rosy Bindi e la carta coperta per il Campo largo. Il nome già ce l'ho, è un uomo.

Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: «Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione». I motiviL'allenatore del Napoli dopo il sorpasso sui rossoneri si sofferma sulla Nazionale: «Mi lusinga, conosco l'ambiente. Ma adesso sono concentrato sul Napoli, a fine stagione incontrerò De Laurentiis» ... corriere.it

Antonio Conte strizza l’occhio alla Nazionale: Mi vedo tra i candidatiDe Laurentiis: Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro, ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio credo che non si immagini a capo di qualcosa co ... rainews.it

De Laurentiis: "Per la Nazionale libererei Conte, ma lui è intelligente" x.com

"Prestare Conte alla Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe". Il presidente De Laurentiis ha parlato dell'ipotesi di - facebook.com facebook