Conte molla lo Scudetto nonostante la vittoria col Milan | Vedendo quello che sta facendo l’Inter la vedo dura…

L’allenatore del Napoli ha commentato la corsa allo scudetto dopo la vittoria contro il Milan. Ai microfoni di Dazn, ha detto che, considerando le prestazioni dell’Inter, vede difficile il raggiungimento del titolo. Nonostante l’esito della partita, ha espresso una certa sfiducia sulla possibilità di conquistare lo scudetto in questa stagione. La sua analisi si basa sulle recenti performance delle squadre coinvolte nella lotta al primo posto.

Inter News 24 Conte, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, ha parlato così della corsa Scudetto. Il successo ottenuto nel big match casalingo contro il Milan ha ridato slancio alle ambizioni del Napoli, ora stabilmente al secondo posto in graduatoria. Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, l’allenatore Antonio Conte ha commentato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulla rincorsa alla capolista guidata da Cristian Chivu. Nonostante l’entusiasmo per aver battuto la formazione di Massimiliano Allegri, il tecnico ha preferito mantenere un profilo estremamente realista, pur non nascondendo l’orgoglio per il percorso compiuto finora dal suo gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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