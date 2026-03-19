Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. Durante l’evento di riapertura del ponte sul fiume Nure, il politico, tifoso rossonero, ha detto che l’allenatore Allegri sta facendo miracoli con la squadra. Ha anche affermato che la società non ha investito tutto quello che avrebbe potuto e dovuto.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso rossonero, alla riapertura del ponte sul fiume Nure ha parlato della vittoria del Milan nel derby contro l’Inter e della società. Le parole di Salvini riportate dall’Ansa: “ Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto. Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions. L’Inter è più forte, c’è poco da dire, la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Salvini: “Allegri sta facendo miracoli col Milan, la società non ha investito tutto quello che avrebbe potuto e dovuto”

Articoli correlati

Rinnovo McKennie, Spalletti precisa: «La società ha fatto tutto quello che doveva, senza che sia dovuto intervenire io»Carnesecchi Juve, l’Atalanta ha fissato il prezzo: servirà questa offerta per convincere la Dea a cederlo in estate.

Napoli, il dg Bianchini: “Perdiamo 70 milioni senza un nuovo stadio, la società sta facendo miracoli”In conferenza: "Vogliamo fare un nuovo stadio, abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% sul fatturato.