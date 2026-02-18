Milan Tare a | La sfida col Como non è decisiva per lo Scudetto Ecco come sta Leao Su Inter-Juve

Igli Tare ha commentato la prossima partita tra Milan e Como, spiegando che non sarà decisiva per lo scudetto. La motivazione deriva dal fatto che il campionato si avvicina alla sua fase finale e il Milan si concentra già su altre gare. Tare ha anche aggiornato sulle condizioni di Leao, che sta recuperando da un infortunio, e ha espresso qualche dubbio sulla presenza di alcuni titolari. Nel frattempo, ha parlato anche dell’attesa sfida tra Inter e Juventus, considerandola un match importante ma non decisivo.

In vista della prossima sfida di Serie A tra Milan e Como, il dirigente rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN per offrire una lettura dell’attuale stato della squadra e degli obiettivi da mantenere nel corso del calendario. L’intervento mette in luce l’importanza della continuità operativa, l’attenzione al recupero dei singoli e la necessaria mentalità proiettata al futuro, senza indulgere in proclami eccessivi. Il dirigente ha sottolineato che il percorso resta lungo e che è essenziale mantenere lo stesso livello di impegno dimostrato fin qui. Pur riconoscendo le difficoltà, ha evidenziato che una vittoria nella sfida odierna potrebbe avere un peso significativo sul cammino stagionale, senza però essere determinante per la corsa al titolo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

