Dopo dieci anni, Antonio Conte torna a parlare di Nazionale. L’allenatore del Napoli, lunedì sera, ha concluso una partita importante battendo il Milan per 1-0, risultato che potrebbe influenzare le dinamiche di classifica. In un’intervista, Conte ha affermato che, se fosse il presidente della FIGC, si prenderebbe in considerazione la possibilità di una sua candidatura come allenatore della Nazionale. La risposta di De Laurentiis non si è fatta attendere.

Dopo dieci anni Antonio Conte torna a pensare all’ Italia. L’allenatore del Napoli lunedì sera ha completato la sua missione: ha battuto per 1-0 il Milan, partita chiave per rilanciarsi in chiave Scudetto. “Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia. Tutti si mettono a disposizione e sono contento. Abbiamo vinto una Supercoppa, ora dobbiamo cercare di confermare questa posizione, sapendo che l’ Inter sta facendo un cammino importante e merita di essere prima, noi siamo lì e pensiamo a noi stessi. Dobbiamo continuare ad avere la voglia di difendere lo scudetto fino alla fine, cosa che in alcuni momenti non siamo riusciti a fare”. Queste le parole di Conte al termine della gara ai microfoni di Dazn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte chiama la Nazionale: “Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione”. La replica di De Laurentiis

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