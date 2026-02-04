Torna Thiago Motta colpo di scena in panchina | il tecnico chiamato a gran voce

Thiago Motta torna a far parlare di sé nel calcio italiano. I tifosi di una squadra chiedono a gran voce il suo ritorno in panchina, alimentando le voci su un possibile nuovo incarico. La sua nomea di allenatore viene di nuovo accostata a un club italiano, creando aspettative e curiosità tra gli appassionati.

Il nome di Thiago Motta torna ad essere accostato ad una squadra italiana in ottica futura con i tifosi di un club che invocano a gran voce il suo ritorno. Panchina a Thiago Motta, invocato il ritorno (Ansa Foto) – calciomercato.it La sconfitta subita dal Bologna per 0-3 in casa contro il Milan ha acceso la crisi dei rossoblu che, fatta eccezione per la vittoria contro il Verona, negli ultimi due mesi non hanno ottenuto mai i tre punti. Il ko dei felsinei ha dato vita alle critiche dei tifosi che hanno messo nel mirino l’operato di Vincenzo Italiano, ritenuto tra i maggiori responsabili del crollo della squadra che a novembre era in una posizione di classifica che faceva sognare gli emiliani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Real Sociedad è alla ricerca di un nuovo allenatore per risolvere la difficile situazione in campionato.

