Il tecnico della nazionale ha annunciato di aver scelto di tornare sulla panchina della squadra. Durante un’intervista ha spiegato che, se fosse il presidente della federazione, si avrebbe scelto lui stesso per il ruolo. La decisione è stata definita complessa e difficile, evidenziando le motivazioni alla base della scelta. In passato, il tecnico aveva espresso la volontà di tornare a guidare la nazionale, e questa dichiarazione conferma il suo ruolo attuale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. “Se fossi presidente, mi sceglierei”, ha dichiarato il mister. Chi non lo farebbe? La realtà, però, è ben diversa. Napoli. Recentemente, una frase di Antonio Conte, fra le sue dichiarazioni incisive, ha fatto scalpore: “Se fossi il presidente federale, penserei a me”. Questa esternazione ha acceso i sogni di tifosi e giornalisti. Ma, come è noto, la realtà raramente rispecchia i titoli accattivanti. Alcuni approfondimenti rendono il quadro molto più sfumabile di quanto sembra all’apparenza. L’ostacolo principale è di natura istituzionale, quasi burocratica, e insormontabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte in Nazionale: Ecco le ragioni di una scelta complessa e difficile.

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