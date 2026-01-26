Durante la sua visita a Verissimo, la criminologa Roberta Bruzzone ha condiviso le motivazioni alla base della sua scelta di non avere figli. In un’intervista sincera, ha spiegato che questa decisione è stata presa consapevolmente e senza rimpianti, riflettendo sul proprio percorso personale e professionale. Un intervento che offre uno sguardo intimo su una scelta spesso fraintesa, affrontata con chiarezza e rispetto.

L a maternità non è mai stata nei piani di Roberta Bruzzone. Ospite di Verissimo, la criminologa ha spiegato le ragioni di questa scelta, fatta per motivi ben precisi e di cui non si è mai pentita. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Frizioni e questioni di professionalità: ecco perché Roberta Bruzzone ha lasciato il programma “Ore 14” Roberta Bruzzone: «Non sono adatta a fare la madre». «È una scelta che ho fatto tanti anni fa, che non ho mai messo in discussione» ha detto Roberta Bruzzone parlando con Silvia Toffanin, «Fu anche uno dei motivi che portò in qualche modo a velocizzare la fine del mio precedente matrimonio perché non ce l’avevo quel progetto» ha proseguito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ospite di Verissimo, la criminologa ha spiegato le ragioni alla base della scelta di non avere figli. Ecco cosa ha detto, in una confessione molto intima

“Mia figlia ha paura di non avere successo. Le ho detto ‘tesoro, sei una figlia di papà, ce la farai’. Mi preoccupa perché è molto sensibile”: così Robbie WilliamsRobbie Williams ha condiviso le sue preoccupazioni sulla sensibilità di sua figlia Teddy, di 13 anni, e sulla sua crescente aspirazione alla fama.

Chiesa alla Juve, l’ex attaccante bianconero boccia l’operazione: le sue parole sono molto chiare. Cosa ha dettoL’arrivo di Federico Chiesa alla Juventus ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Miriam Leone ospite di Verissimo: età, dove vive, la carriera al cinema, il figlio e il nuovo film; Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 17 e 18 gennaio: nomi e anticipazioni; Verissimo, anticipazioni 23 gennaio: torna Anna Valle, Donatella Rettore ribelle.

Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaio!Verissimo torna il 24 e 25 gennaio con tanti ospiti dal mondo di musica, tv e sport tra emozioni, racconti personali e novità sulle fiction. serial.everyeye.it

Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggiVerissimo torna oggi, domenica 25 gennaio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. adnkronos.com

“Mi sono sentita sfruttata per una vita. Da Verissimo a La volta buona, dove sono andata ospite negli ultimi tempi. In quei contesti ci sono persone che vogliono gestire la tua vita e come la racconti. Vogliono scavare negli affari tuoi più intimi senza rispetto” Nai facebook