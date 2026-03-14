Le ragioni di una scelta Sì-No | incontro dell' associazione Le Muse

L’associazione Le Muse - Laboratorio delle Arti e delle Lettere ha annunciato che continuerà con i suoi incontri e la programmazione anche durante il referendum sulla riforma della Costituzione in materia di giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. La decisione di proseguire con le attività si inserisce nel calendario dell’associazione, che non ha interrotto le sue iniziative nonostante le scadenze elettorali.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Il presidente prof. Giuseppe Livoti ricorda come è anche scopo di una associazione culturale informare e creare anche incontri che siano occasione di dibattito e di confronto e al tempo stesso di formazione. Domenica 15 marzo, alle ore 18, la sala d’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19 vedrà il dibattito “Le ragioni di una scelta SiNo”. Introduce l’avv. Massimo Pirrello, referente dell'associazione Le Muse, sezione legalità e diritto mentre interverrà per il sì, l’avv. Francesco Calabrese, mentre per il no, l’avv. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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