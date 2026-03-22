Il campionato di calcio si riaccende e il Napoli torna a focalizzarsi sugli obiettivi di stagione. Antonio Conte, allenatore della squadra, ha espresso fiducia nella possibilità di conquistare lo scudetto, mentre Mauro ha commentato che una rimonta sarebbe difficile ma che il tecnico può portare a casa molti punti. La squadra si prepara a riprendere il cammino con determinazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il campionato si riaccende e il Napoli torna a guardare avanti, sospeso tra sogno e realismo. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la classifica lascia ancora spazio alle ambizioni: Inter a 68 punti, Milan a 63 e Napoli a 62, con lo scontro diretto tra Conte e Allegri pronto a diventare uno snodo decisivo. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come il finale sia tutt’altro che scritto, con scenari ancora aperti. A dare una lettura lucida è Massimo Mauro, che invita alla prudenza senza spegnere le speranze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte crede nello scudetto. Mauro: «Rimonta complicata. Ma Antonio può fare il pieno di punti»

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