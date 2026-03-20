Cagliari-Napoli 0-1 le pagelle | Politano domina McTominay lancia Conte al secondo posto

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Cagliari nell'incontro giocato all'Unipol Domus. Il gol decisivo è stato segnato da Scott McTominay al secondo minuto. Politano ha mostrato una prestazione dominante durante la partita, contribuendo alla vittoria della squadra ospite. La partita ha visto inoltre il Napoli salire al secondo posto in classifica grazie a questa vittoria.

IL SORPASSO AZZURRO. Il Napoli espugna l’Unipol Domus battendo il Cagliari per 0-1 grazie alla rete lampo di Scott McTominay al 2? minuto. Una vittoria dal peso specifico incalcolabile: la squadra di Antonio Conte scavalca momentaneamente il Milan, piazzandosi al secondo posto a -6 dall’Inter capolista. Nelle pagelle spicca la prestazione di Matteo Politano (voto 7), il più pericoloso in campo e propiziatore del corner decisivo. Ottime risposte anche dal rientrante Kevin De Bruyne (6.5) e dal muro difensivo guidato da Beukema (6.5), capace di annullare l’attacco sardo (zero tiri in porta per i padroni di casa). Profonda crisi per il Cagliari: settima gara senza vittorie e dura contestazione del tifo organizzato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Politano domina, McTominay lancia Conte al secondo posto Articoli correlati Pagelle Cagliari Napoli: bentornato De Bruyne, Politano inventa e McTominay decide VOTIZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte lancia De Bruyne e McTominay dal 1’Tempo di lettura: < 1 minutoSono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli, sfida importante per la corsa degli azzurri nelle zone... BORDOCAM ROMA NAPOLI 0-1: scintille inedite McTominay vs Cristante e Conte&Gasp-CAM | DAZN Una selezione di notizie su Cagliari Napoli 0 1 le pagelle Politano... Temi più discussi: Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Cagliari-Napoli, dirige Mariani: numeri e precedenti. Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: McTominay (7) decisivo, Palestra (5,5) sottotono, De Bruyne (6) a sprazziSi fa trovare pronto in fase di impostazione. Sbaglia un rinvio, svetta sui palloni alti con sicurezza. Segna dopo appena due minuti il settimo gol del suo campionato. Conte lo riporta in mediana ad i ... ilmessaggero.it Cagliari-Napoli 0-1, fa tutto McTominay ad inizio partita: Conte può sorridereIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it Cagliari-Napoli, marcatori e tabellino https://mdst.it/4lHQwYN #SportMediaset - facebook.com facebook ULTIM'ORA SERIE A 30ª Giornata Cagliari-Napoli 0-1 #McTominay (2') #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com