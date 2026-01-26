Mercato e infortuni | Napoli al limite Conte fissa un obiettivo

Il Napoli si trova in una fase delicata, con una recente serie di risultati negativi e una posizione di classifica compromessa. La sconfitta contro la Juventus e il rendimento recente hanno ridimensionato le possibilità di lotta al titolo. In questo contesto, l’attenzione si concentra sugli obiettivi di fine stagione e sulle strategie per risollevarsi. La situazione richiede analisi e interventi mirati per affrontare le sfide attuali e riprendere il cammino.

CRISI TOTALE: OBIETTIVI A RISCHIO. Il Napoli è ufficialmente in crisi: la sconfitta per 3-0 contro la Juventus e i soli 6 punti nelle ultime 5 gare hanno fatto scivolare gli azzurri a -9 dall’Inter capolista, chiudendo il discorso Scudetto. Ora trema anche la zona Champions: la Juventus è a -1, il Milan e il Como risalgono pericolosamente. Antonio Conte deve gestire un’emergenza storica con 10 infortuni pesanti (tra cui Neres, Politano, Rrahmani e Anguissa) e un mercato che ha fallito con le cessioni premature di Lang e Lucca. Mercoledì c’è il Chelsea, poi un ciclo di ferro che deciderà la stagione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

