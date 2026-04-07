Il regista ha annunciato che il sequel di Contagion non verrà realizzato, spiegando che avevano un'idea molto forte, ma legata a una situazione particolare. Il film originale, uscito diversi anni fa, ha visto un aumento di popolarità durante la pandemia, passando da un thriller medico poco conosciuto a un fenomeno globale. Ora, alla richiesta di un seguito, la risposta è stata negativa.

Contagion è passato da thriller medico quasi ignorato a fenomeno globale durante la pandemia. E proprio quando il mondo sembrava pronto a un seguito, arriva una risposta netta dal regista. Dopo anni di speculazioni, Steven Soderbergh conferma che il sequel di Contagion non vedrà mai la luce. Nonostante idee "terrificanti" sviluppate con Scott Z. Burns, il regista ritiene impossibile replicare l'impatto unico del film originale. Contagion, quando la realtà supera il cinema Nel 2011, Contagion arrivava nelle sale come un thriller scientifico firmato da Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns, raccontando la diffusione di un virus letale e la corsa contro il tempo per fermarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Contagion, il sequel non si farà, Steven Soderbergh: "Avevamo un'idea terrificante data la circostanza unica"

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