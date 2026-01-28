Dopo quasi 40 anni, i fan possono già prepararsi a rivedere Baby. Jennifer Grey tornerà nei panni di quella ragazza che ha fatto innamorare molte generazioni. La produzione ha confermato che il sequel si farà, e nessuno potrà impedire a Baby di tornare sul grande schermo.

Nessuno, assolutamente nessuno, rimetterà Baby in un angolo. A quasi 40 anni dall’uscita che l’ha consacrata come una delle storie romantiche più iconiche del cinema, Dirty Dancing è pronto a tornare con un sequel. Ufficiale. E sì, Jennifer Grey riprenderà i panni di Frances “Baby” Houseman. Ma questa volta non si limiterà solo a recitare: assumerà anche il ruolo di produttrice esecutiva per garantire che l’essenza del film originale rimanga intatta. E non mancherà un omaggio a Patrick Swayze, il protagonista maschile della pellicola scomparso nel 2009. Tutto quello che sappiamo su Dirty Dancing 2. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dirty Dancing, il sequel si farà. Jennifer Grey torna nei panni di Baby

Il sequel di Dirty Dancing sta prendendo forma: Lionsgate ha annunciato la sceneggiatrice e le riprese sono previste per il 2026, con Jennifer Grey nuovamente protagonista.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

