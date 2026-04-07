Consiglio Campania no da Giunta elezioni a ingresso Nonno | a Cirielli subentra per FdI Lea Romano

Il Consiglio regionale della Campania ha deciso di non consentire l’ingresso di Marco Nonno, esponente di Fratelli d’Italia, per sostituire Edmondo Cirielli, che si è dimesso a causa di incompatibilità con le sue cariche nazionali. La Giunta regionale ha espresso questa posizione, mentre al suo posto è stata indicata Lea Romano, anche lei di Fratelli d’Italia, come nuovo membro del Consiglio. La decisione ha suscitato reazioni tra i gruppi politici presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti No all’ingresso di Marco Nonno (FdI) in Consiglio regionale al posto di Edmondo Cirielli, dimessosi per l’incompatibilità con le cariche nazionali. La Giunta delle Elezioni ha preso atto dell’istruttoria, presentata il 25 marzo scorso, dal presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, sulla base del lavoro svolto dagli uffici competenti, per la quale, alla luce delle interlocuzioni formali con il Tribunale e con la Corte di Appello di Napoli, risulta confermato il quadro giuridico che, nella precedente legislatura, portò a deliberare la decadenza, in applicazione della Legge Severino, dell’allora consigliere Marco Nonno, a seguito di condanna definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio Campania, no da Giunta elezioni a ingresso Nonno: a Cirielli subentra per FdI Lea Romano Consiglio regionale Campania, alt a Marco Nonno: il consigliere Fdi non entra (per ora) al posto di Edmondo CirielliSul subentro dell'ex paracadutista di destra pesa ancora la questione della decadenza per la legge Severino connessa alla sua condanna per i... Leggi anche: Campania: respinta la candidatura di Nonno (FdI) in Consiglio regionale. Decisione controversa. Temi più discussi: Campania, Cirielli si dimette dal Consiglio regionale: Scelta sofferta, ma resto al servizio della mia Regione; Zannini sospeso, fissato il consiglio regionale per decretare la 'supplenza' di Parente; Campania, Zannini sospeso: in Consiglio regionale entrerà Parente; Regione Campania, Fico: Soddisfazione per uscita da piano rientro sanitario. Campania, approvato il bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è passato con l'astensione de ... ilvescovado.it Campania. Slitta insediamento Consiglio regionale convocato per lunedì. Necessari approfondimenti dopo sospensione De LucaLo ha comunicato oggi la consigliera anziana del Consiglio Rosa D’Amelio, che funge da presidente provvisorio. Alla luce del decreto della Presidenza del Consiglio che mi è stato notificato ritengo ... quotidianosanita.it L'intervento del vice coordinatore Lega Campania e componente del consiglio Federale Lega #Napoli - facebook.com facebook Via libera del Consiglio regionale della Campania alla legge di stabilità x.com