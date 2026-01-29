Teatro Cilea | consegna borse di studio concorso Scopelliti
Questa mattina alle 9 al Teatro Cilea di Reggio Calabria si tiene la cerimonia di consegna delle borse di studio ai vincitori del concorso nazionale dedicato ad Antonino Scopelliti. L’evento si svolge nell’atrio del teatro, con studenti e rappresentanti istituzionali pronti a premiare i giovani che si sono distinti nel concorso.
Il 5 febbraio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti.L'iniziativa, come comunicato in precedenza, avrebbe dovuto svolgersi il 21 gennaio scorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Teatro Cilea
Concorso Scopelliti: cerimonia consegna borse di studio al Cilea
Tarquinia consegna le borse di studio agli studenti più meritevoli
Ultime notizie su Teatro Cilea
Argomenti discussi: A Reggio l’arte che unisce: al teatro Cilea la magia del teatro e della danza · ilreggino.it; DiStretto d’Emozioni al Cilea: teatro e danza raccontano Reggio; Reggio Calabria, il 5 febbraio la consegna delle borse di studio della fondazione Antonino Scopelliti.
Reggio Calabria, il 5 febbraio la consegna delle borse di studio della fondazione Antonino ScopellitiLa Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di comunicare che giorno 5 febbraio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio ... strettoweb.com
Reggio, cerimonia di consegna per le borse di studio del concorso nazionale ‘Antonino Scopelliti’Un'occasione per far conoscere il territorio agli studenti e alle loro famiglie provenienti da diverse parti d’Italia ... citynow.it
Peppe Piromalli. Frank DeVol · The Glory of Love (Vocal). 11 marzo 2026 @inprimopiano Officina dell'Arte Reggio Calabria Teatro Francesco Cilea Officina dell’Arte Friends Cartoline Club - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.