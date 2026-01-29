Teatro Cilea | consegna borse di studio concorso Scopelliti

Da reggiotoday.it 29 gen 2026

Questa mattina alle 9 al Teatro Cilea di Reggio Calabria si tiene la cerimonia di consegna delle borse di studio ai vincitori del concorso nazionale dedicato ad Antonino Scopelliti. L’evento si svolge nell’atrio del teatro, con studenti e rappresentanti istituzionali pronti a premiare i giovani che si sono distinti nel concorso.

Il 5 febbraio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti.L'iniziativa, come comunicato in precedenza, avrebbe dovuto svolgersi il 21 gennaio scorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

