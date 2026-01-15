Concorso Scopelliti | cerimonia consegna borse di studio al Cilea
Il 21 gennaio alle ore 9.00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio ai vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti. L’evento riconosce il merito degli studenti selezionati e si inserisce nell’ambito delle iniziative dedicate alla memoria del giudice Antonino Scopelliti.
Il 21 gennaio alle ore 9.00, nell’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale Antonino Scopelliti.Il concorso, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e giunto alla sua VII. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Castel San Giorgio consegna le borse di studio al merito: martedì la cerimonia
Leggi anche: Torre Annunziata, borse di studio per gli studenti meritevoli: mercoledi la cerimonia di consegna
Cerimonia di consegna delle borse di studio, Concorso Nazionale Antonino Scopelliti - La Fondazione Antonino Scopelliti è lieta di comunicare che giorno 21 gennaio si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio ... ilmetropolitano.it
Reggio Calabria, il 21 gennaio la consegna delle borse di studio della Fondazione Scopelliti - 00, presso l’atrio del Teatro Cilea di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio ... strettoweb.com
Il 21 gennaio al Teatro Cilea la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti sulle... #concorsonazionale #Paritàdigenere #reggiocalabria facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.