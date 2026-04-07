Nella giornata 31 della Serie A 2025-2026, si è giocata la partita tra Napoli e Milan, terminata con una vittoria dei rossoneri grazie a un gol di Matteo Politano al 79’. Il commentatore sportivo ha definito la gara poco spettacolare, sottolineando che il margine di vantaggio della squadra milanese in Champions League rimane comunque considerevole. La sfida si è disputata in un contesto di grande attenzione, anche se la partita stessa non ha regalato molte emozioni.

Un successo che, per il Napoli, vale il sorpasso in classifica ai danni del Milan al secondo posto (ora sono 65 i punti per i partenopei, contro i 63 dei rivali) e la possibilità di lottare ancora per lo Scudetto. Un'eventualità negata, almeno per questa stagione, a Mike Maignan e compagni. Per Condò, 'il largo successo dell’Inter (5-2 a 'San Siro' contro la Roma domenica sera, n.d.r.) ha depotenziato Napoli-Milan, gara bruttina e sfida tra due astuzie parallele perché sia Conte che Allegri hanno temporeggiato a lungo prima di immettere gli attaccanti pungenti". "L’azzardo è riuscito al Napoli perché Alisson Santos e Politano oggi sono più sani e cattivi di Christian Pulisic e Rafael Leão - ha evidenziato Condò nella sua disamina di Napoli-Milan -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Condò: “Napoli-Milan, gara bruttina. Champions? Il margine dei rossoneri resta rassicurante”

Bazzani spiega: «Champions? L’Inter ha ancora chance, ma è più complicato senza Lautaro. Scudetto? Margine rassicurante» – VIDEOCancelo, clamorosa sliding doors: l’Inter è un rimpianto? Le indiscrezioni dalla Spagna non mentono Rinnovo Bastoni, Marotta e Ausilio pronti a...

Primavera 1, Roma-Milan finisce 1-0: brutta gara dei rossoneri. Proposta offensiva assente. Il commentoSi è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026.

Verso Napoli-Eintracht, le parole di Conte a Sky Sport | Champions League

Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, decide il gol di Politano. Azzurri secondi a - 7 dall'Inter. Conte: Siamo lì...; la resa di Allegri: Lo scudetto è andato; Condò: Il Napoli è sopravvissuto nei mesi scorsi, oggi può solo migliorare; Bartesaghi rivela l'importanza di Allegri per la sua crescita e carica il Milan: A Napoli gara fondamentale; Pagelle Napoli-Milan: Alisson elettricità pura (6,5), Politano uomo della provvidenza (7), Nkunku e Fullkrug non vanno (5).

Napoli/Milan, (1-0) il diavolo perde la coda ed il secondo postoIl Napoli conquista una vittoria fondamentale battendo il Milan per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, nel big match della 31ª giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato Matteo Politano, ... ilnapolionline.com

Napoli-Milan 1-0: Politano entra, segna e regala il secondo posto a ConteLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it

Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale x.com