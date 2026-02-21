Bazzani spiega | Champions? L’Inter ha ancora chance ma è più complicato senza Lautaro Scudetto? Margine rassicurante – VIDEO

Bazzani afferma che l’Inter ha ancora possibilità di qualificarsi in Champions League, anche se la strada si complica senza Lautaro Martinez. Il commentatore evidenzia come la mancanza dell’attaccante argentino penalizzi maggiormente la fase offensiva della squadra. Per quanto riguarda il campionato, Bazzani sottolinea che il margine di vantaggio sulla seconda posizione resta rassicurante. La squadra di Inzaghi si prepara alla prossima sfida con questa consapevolezza.

Fabio Bazzani, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato in esclusiva a Calcionews24, commentando le recenti sconfitte delle italiane in Champions League, le possibilità di qualificazione di Inter, Juventus e Atalanta e l'importanza dell'assenza di Lautaro Martinez per i nerazzurri, sia in ottica qualificazione che in ottica scudetto. Partiamo da un'analisi delle gare in Champions League delle italiane incappate in tre sconfitte pesanti. Quante chance pensi abbiano Inter, Juve e Atalanta di passare il turno? « Sono tre partite che hanno palesato delle difficoltà di gestione.

