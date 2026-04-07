Condannato per reati contro la persona e la pubblica amministrazione | arrestato

Un uomo di 34 anni, proveniente dalla provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri di Cesena e Coriano. L’arresto è stato effettuato su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Messina, dopo che l’uomo era stato condannato per reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione. L’arresto si è concluso con il trasferimento dell’arrestato in una struttura detentiva.

I carabinieri di Cesena, in collaborazione con i colleghi di Coriano, hanno arrestato un 34enne originario della provincia di Catania in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Messina. L’uomo, rintracciato nel comune di Coriano, dove risiedeva da alcuni mesi, era colpito da una condanna inflitta nel dicembre 2024 dalla Corte D’Appello di Messina. Deve scontare una pena di un anno, nove mesi e sette giorni di reclusione nonché altri 6 mesi ed una sanzione di mille euro, poiché accusato di reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione, commessi nella provincia siciliana, dove all’epoca abitava. Il 34enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere a Rimini dove sconterà la pena inflitta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Commissariamento del Conservatorio, Ancisi (LpRa): "Reati contro la pubblica amministrazione?"Il consigliere di Lista per Ravenna si rivolge alla Procura chiedendo se vi siano "elementi per ipotizzare la consistenza di eventuali reati contro...

Condannato a quasi 10 anni per una lunga sfilza di reati, viene arrestato e portato in carcereSono stati i carabinieri della stazione di Sommacampagna, nella mattinata dell'11 marzo, ad arrestare un 50enne del posto e a condurlo a Montorio...

REATI CONTRO LA P.A. QUAL È L'OGGETTO GIURIDICO #formazionediritto

Temi più discussi: Polizia di Stato - La Squadra Mobile di Asti ha arrestato un uomo condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. - Questura di Asti | Polizia di Stato; Corruzione per regalie di modico valore, condannato il funzionario che accelera le pratiche in cambio di denaro; Cassino, Dai domiciliari al carcere per reati contro il patrimonio; Arrestato un uomo condannato a 5 anni per lo spaccio in delivery durante il Covid e gli assalti ai bancomat.

Attentati al bar appena inaugurato: il mandante non fu Lucio Mancino. Condannato per altri reatiPRESICCE-ACQUARICA (Lecce) - Attentati contro un bar dopo un recente cambio di gestione nel centro del paese, in piazzetta Villani. La titolare, accompagnata ... corrieresalentino.it

Dai domiciliari al carcere per reati contro il patrimonioNei guai un uomo che era stato stato condannato nel 2020 e che dovrà scontare una pena residua pari a 1 anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione ... ciociariaoggi.it

Elia Del Grande, condannato per la strage di #Cadrezzate, non ha fatto ritorno alla casa lavoro di #Alba - facebook.com facebook

L’ex pm Davigo, condannato in via definitiva per rivelazione di segreto, ha presentato il terzo (TERZO!) ricorso in Cassazione contro la sua condanna a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio. Dopo essere stato condannato in primo grado e in app x.com