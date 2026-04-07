In un procedimento giudiziario iniziato a Como, un uomo di 58 anni di Benevento è stato condannato per aver esercitato pressioni su un negoziante. In precedenza, in primo grado, era stato assolto dall’accusa. La vicenda riguarda episodi di condotta ritenuta illegale nei confronti di un commerciante locale. La sentenza definitiva è stata pronunciata nel corso dell’ultimo procedimento, con l’accusa che coinvolgeva il comportamento dell’uomo.

In primo grado a Como, Sandro Raffio, 58 anni di Benevento, era stato assolto dall’accusa di essere l’istigatore delle condotte tenute dall’appuntato scelto della Guardia di finanza di Como Salvatore De Cicco, che ad aprile 2024 era stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e tentata induzione a favorire utilità. Ma la Corte d’Appello, accogliendo il ricorso presentato dal pubblico ministero Alessandrà Bellù, aveva ribaltato la sentenza condannando Raffio a un anno e 4 mesi, per il solo concorso nel secondo reato, la tentata induzione: condanna ora resa definitiva dalla Cassazione. I fatti risalgono a novembre 2020,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannato per le pressioni a un negoziante

Palpeggia una minorenne mentre guarda una collanina: condannato negozianteUna condanna a due anni di reclusione è stata inflitta dal tribunale di Perugia a un uomo di 64 anni, originario del Bangladesh, riconosciuto...

Perché le pressioni sull’Iran riaprono le tensioni nell’IndoMedLe milizie e le organizzazioni collegate all’Iran in tutto il Medio Oriente (e non solo) sono nervose.

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Elia Del Grande, condannato per la strage di #Cadrezzate, non ha fatto ritorno alla casa lavoro di #Alba - facebook.com facebook

L’ex pm Davigo, condannato in via definitiva per rivelazione di segreto, ha presentato il terzo (TERZO!) ricorso in Cassazione contro la sua condanna a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio. Dopo essere stato condannato in primo grado e in app x.com