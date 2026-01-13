Palpeggia una minorenne mentre guarda una collanina | condannato negoziante
Un uomo di 64 anni, originario del Bangladesh, è stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale di Perugia per aver molestato una minorenne nel suo negozio etnico. La vicenda riguarda un episodio avvenuto presso il negozio situato lungo le scalette di Sant’Ercolano, dove l’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver molestato una ragazzina di 15 anni.
Una condanna a due anni di reclusione è stata inflitta dal tribunale di Perugia a un uomo di 64 anni, originario del Bangladesh, riconosciuto colpevole di aver molestato una ragazzina di 15 anni all’interno del suo negozio etnico, situato lungo le scalette di Sant’Ercolano.I fatti, oggetto del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Porta una bimba in una stanza buia, si spoglia e la palpeggia: condannato
Leggi anche: Violentò una minorenne: 23enne condannato e arrestato
Pagani, palpeggia minorenne: per i giudici è colpevole - Palpeggia il seno e le gambe della figlia dei suoi vicini di casa, di soli 14 anni. ilmattino.it
Enna, ex Sacerdote condannato "Don Rugolo aveva devianza sessuale" Atti fisici a chiara connotazione sessuale, dissimulati sotto il pretesto di scherzi, palpeggiamenti e altro insieme a strategie di manipolazione psicologica che Giuseppe Rugolo, l'ex sacer - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.