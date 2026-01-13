Palpeggia una minorenne mentre guarda una collanina | condannato negoziante

Da perugiatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 64 anni, originario del Bangladesh, è stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale di Perugia per aver molestato una minorenne nel suo negozio etnico. La vicenda riguarda un episodio avvenuto presso il negozio situato lungo le scalette di Sant’Ercolano, dove l’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver molestato una ragazzina di 15 anni.

Una condanna a due anni di reclusione è stata inflitta dal tribunale di Perugia a un uomo di 64 anni, originario del Bangladesh, riconosciuto colpevole di aver molestato una ragazzina di 15 anni all’interno del suo negozio etnico, situato lungo le scalette di Sant’Ercolano.I fatti, oggetto del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Porta una bimba in una stanza buia, si spoglia e la palpeggia: condannato

Leggi anche: Violentò una minorenne: 23enne condannato e arrestato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pagani, palpeggia minorenne: per i giudici è colpevole - Palpeggia il seno e le gambe della figlia dei suoi vicini di casa, di soli 14 anni. ilmattino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.