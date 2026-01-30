Perché le pressioni sull’Iran riaprono le tensioni nell’IndoMed

Le tensioni tra Iran e paesi vicini tornano a salire. Le pressioni internazionali sull’Iran inquietano le milizie e le organizzazioni legate a Teheran in Medio Oriente. Si moltiplicano gli scontri e le provocazioni lungo i confini, creando un clima di instabilità che preoccupa anche gli altri paesi della regione.

Le milizie e le organizzazioni collegate all’Iran in tutto il Medio Oriente (e non solo) sono nervose. Le manovre militari americane e le pressioni europee contro Teheran non rassicurano, anzi. Un attacco statunitense – a cui come ricordava Emanuele Ottolenghi (Centef) potrebbero in qualche modo partecipare indirettamente anche altri alleati – è ancora un’opzione possibile. C’è un canale da seguire, suggerisce Laurence Norman, giornalista del Wall Street Journal espertissimo di Iran, ed è quello che la Turchia sta cercando di facilitare: il ministro degli Esteri iraniano è adesso ad Ankara, mentre il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, ha parlato al telefono con l’omologo iraniano, Massoud Pezeshkian, perché vorrebbe facilitare una conversazione (per ora telefonica) a tre, con Donald Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

