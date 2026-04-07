Concorso Ispettori Guardia di Finanza 2026 | tutte le specializzazioni e requisiti di accesso

Il concorso per diventare ispettori della Guardia di finanza nel 2026 è aperto a giovani tra 17 e 26 anni in possesso di un diploma. I candidati con percorsi formativi triennali, inclusi quelli in ambito navale, possono presentare domanda. Le specializzazioni disponibili coprono diversi settori della forza, e i requisiti di accesso sono specifici per ciascuna categoria. Il processo di selezione si svolge attraverso diverse fasi, che prevedono prove scritte e orali.

Possono partecipare giovani tra 17 e 26 anni con diploma, con percorsi formativi triennali per diventare maresciallo e specialista della Guardia di finanza, anche in ambito navale.. L’ISPETTORE DELLA GUARDIA DI FINANZA Possono prendere parte al concorso i giovani con età compresa tra i 17 e i 26 anni, già in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o che lo conseguiranno nell’anno scolastico di riferimento, come indicato nel bando di concorso. I vincitori di concorso accedono alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, dove inizieranno un percorso formativo della durata di tre anni, nel corso del quale conseguiranno la nomina a maresciallo, nonché la laurea triennale quale “ operatore giuridico d’impresa”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Concorso Ispettori Guardia di Finanza 2026: tutte le specializzazioni e requisiti di accesso Concorso allievi ufficiali Guardia di Finanza 2026, basta il diploma: requisiti e proveÈ in scadenza il termine per candidarsi al bando di concorso per l’ammissione di 69 Allievi all’Accademia della Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e SovrintendentiBando 2026/2027 per l’ammissione di allievi marescialli: posti per contingente ordinario e di mare con specializzazioni specifiche. Temi più discussi: Concorso Guardia di Finanza Allievi Marescialli 2026 da 983 posti: ecco la data della preselezione; La Guardia di Finanza boccia la candidata tatuata: Discriminazione, un uomo sarebbe stato promosso; L'Aquila, inaugurato l’anno accademico della Scuola ispettori Gdf: al centro il rapporto tra uomo e tecnologia; L'Aquila, Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza: domani la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. Concorso Inps Inail, in palio 448 posti come Ispettori di Vigilanza: date e prove d'esameLeggi su Sky TG24 l'articolo Concorso Inps Inail, in palio 448 posti come Ispettori di Vigilanza: date e prove d'esame ... tg24.sky.it La Guardia di Finanza cerca quasi mille nuovi allievi marescialli: come candidarsiSono disponibili 983 posti tra contingente ordinario e specializzazioni nautiche: domande online entro il 23 marzo 2026 per giovani italiani tra 17 e 26 anni. bresciatoday.it Buongiorno dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della #GuardiadiFinanza. È online il bando di concorso per l’arruolamento di 983 Allievi Marescialli. Hai tempo fino al 23 marzo per presentare domanda. #NoiconVoi - facebook.com facebook