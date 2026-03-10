Guardia di Finanza concorso per 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso 20262027 per l’ammissione di 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti, suddivisi tra contingente ordinario e di mare con diverse specializzazioni. Il documento dettaglia le modalità di selezione e i requisiti richiesti per partecipare, offrendo l’opportunità di entrare nel corpo attraverso questa procedura.

Bando 20262027 per l’ammissione di allievi marescialli: posti per contingente ordinario e di mare con specializzazioni specifiche. La Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’anno accademico 20262027. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche già appartenenti alle Forze armate, che alla data di scadenza della domanda abbiano: La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026 tramite il portale dedicato: https:concorsi.gdf.gov.it Dopo la registrazione al portale, i candidati possono compilare il modulo di domanda nella propria area riservata e completare la procedura guidata. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti Articoli correlati Guardia di finanza, al via il concorso per 983 allievi marescialliÈ indetto per l'anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola... Guardia di Finanza, via al concorso per 983 allievi marescialli: i requisiti per partecipareCi sarà tempo fino alle 12 di lunedì 23 marzo per poter presentare domanda in merito al concorso per titoli ed esami finalizzato all'ammissione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guardia di Finanza concorso per 983... Temi più discussi: Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026 da 69 posti: ecco gli esiti della prova di preselezione; Guardia di Finanza: concorso per 983 Allievi Marescialli; Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli: domande entro il 23 marzo 2026; Guardia di Finanza, concorso 2026/2027: 983 posti per Allievi Marescialli. Guardia di Finanza: concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialliÈ indetto per l'anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola ... atnews.it Guardia di Finanza. Concorso per marescialli, bando per 983 allieviSi apre una opportunità per i giovani che aspirano a intraprendere la carriera militare nelle fiamme gialle. È stato infatti indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 983 allievi mar ... cn24tv.it La Guardia di Finanza di Cremona ha sequestrato nel laboratorio di un’azienda 800 articoli contraffatti prodotti per la partita di Champions League - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Venezia #Paralimpiadi #NoiconVoi x.com