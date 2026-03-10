Guardia di Finanza concorso per 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti

Da fremondoweb.com 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di concorso 20262027 per l’ammissione di 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti, suddivisi tra contingente ordinario e di mare con diverse specializzazioni. Il documento dettaglia le modalità di selezione e i requisiti richiesti per partecipare, offrendo l’opportunità di entrare nel corpo attraverso questa procedura.

Bando 20262027 per l’ammissione di allievi marescialli: posti per contingente ordinario e di mare con specializzazioni specifiche. La Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’anno accademico 20262027. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche già appartenenti alle Forze armate, che alla data di scadenza della domanda abbiano: La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026 tramite il portale dedicato: https:concorsi.gdf.gov.it Dopo la registrazione al portale, i candidati possono compilare il modulo di domanda nella propria area riservata e completare la procedura guidata. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

guardia di finanza concorso per 983 allievi marescialli alla scuola ispettori e sovrintendenti
© Fremondoweb.com - Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti

Articoli correlati

Guardia di finanza, al via il concorso per 983 allievi marescialliÈ indetto per l'anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola...

Guardia di Finanza, via al concorso per 983 allievi marescialli: i requisiti per partecipareCi sarà tempo fino alle 12 di lunedì 23 marzo per poter presentare domanda in merito al concorso per titoli ed esami finalizzato all'ammissione di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guardia di Finanza concorso per 983...

Temi più discussi: Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026 da 69 posti: ecco gli esiti della prova di preselezione; Guardia di Finanza: concorso per 983 Allievi Marescialli; Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli: domande entro il 23 marzo 2026; Guardia di Finanza, concorso 2026/2027: 983 posti per Allievi Marescialli.

guardia di finanza guardia di finanza concorsoGuardia di Finanza: concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialliÈ indetto per l'anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola ... atnews.it

Guardia di Finanza. Concorso per marescialli, bando per 983 allieviSi apre una opportunità per i giovani che aspirano a intraprendere la carriera militare nelle fiamme gialle. È stato infatti indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 983 allievi mar ... cn24tv.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.