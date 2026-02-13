Concorso allievi ufficiali Guardia di Finanza 2026 basta il diploma | requisiti e prove

Il termine per candidarsi al concorso allievi ufficiali della Guardia di Finanza 2026 scade tra pochi giorni, con il requisito principale di possedere solo il scuola superiore, senza bisogno di laurea. La procedura, aperta a 69 giovani, mira a selezionare i nuovi ufficiali attraverso prove scritte, orali e di efficienza fisica, e si distingue per aver abbassato l’età massima di accesso rispetto agli anni scorsi.

È in scadenza il termine per candidarsi al bando di concorso per l’ammissione di 69 allievi ufficiali all’Accademia della Guardia di Finanza. Il concorso rappresenta una delle principali opportunità di accesso alla carriera militare per i giovani che desiderano entrare in una delle istituzioni chiave dello Stato, impegnate nella tutela dell’economia legale, del bilancio pubblico e della sicurezza finanziaria. La procedura concorsuale è rivolta a candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando e si svolge per titoli ed esami, con una selezione articolata che mira a valutare preparazione culturale, idoneità fisica e attitudinale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il comando ha aperto le iscrizioni per il concorso che cerca 69 allievi ufficiali diplomati.

Sono aperte le candidature per il concorso dei Carabinieri volto al reclutamento di 65 allievi ufficiali in servizio permanente.

