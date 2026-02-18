Concorso Dirigenti scolastici provincia di Trento 1.534 domande per 20 posti

L'Ufficio scolastico di Trento ha ricevuto 1.534 domande per il concorso rivolto a 20 posti di dirigente scolastico. La causa principale è l'apertura del bando, che mira a rinnovare il personale delle scuole della provincia. Molti candidati provenienti da diverse zone della regione hanno presentato domanda, attirando l’attenzione di insegnanti e manager del settore. La selezione si svolgerà in modo rigoroso, con prove che valuteranno competenze e esperienza. La scadenza per la presentazione delle domande è ormai passata.

L’Ufficio scolastico provinciale di Trento comunica il numero delle domande pervenute per il corso-concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 100 della legge provinciale 52006. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino: domande entro il 16 febbraio. Bando aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio

Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino: domande dal 15 gennaio al 16 febbraio. BANDO aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio

CONCORSO PER 15 DIRIGENTI SCOLASICI NELLA PROVINCIA DI TRENTO 2025 12 03 17 33 CET Recording

Video CONCORSO PER 15 DIRIGENTI SCOLASICI NELLA PROVINCIA DI TRENTO 2025 12 03 17 33 CET Recording
Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino: domande entro il 16 febbraio. Bando aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio

