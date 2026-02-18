Concorso Dirigenti scolastici provincia di Trento 1.534 domande per 20 posti

L'Ufficio scolastico di Trento ha ricevuto 1.534 domande per il concorso rivolto a 20 posti di dirigente scolastico. La causa principale è l'apertura del bando, che mira a rinnovare il personale delle scuole della provincia. Molti candidati provenienti da diverse zone della regione hanno presentato domanda, attirando l’attenzione di insegnanti e manager del settore. La selezione si svolgerà in modo rigoroso, con prove che valuteranno competenze e esperienza. La scadenza per la presentazione delle domande è ormai passata.

L'Ufficio scolastico provinciale di Trento comunica il numero delle domande pervenute per il corso-concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 100 della legge provinciale 52006.