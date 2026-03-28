Concorso dirigenti scolastici Trento pubblicato il calendario delle prove | preselezione il 16 aprile scritto il 28

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il calendario delle prove per il concorso pubblico destinato a reclutare venti dirigenti scolastici. La preselezione si svolgerà il 16 aprile, mentre la prova scritta è prevista per il 28 dello stesso mese. La selezione si basa sull’articolo 100 della legge provinciale 5 del 2006.

L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha pubblicato la convocazione delle prove per il corso-concorso pubblico destinato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 100 della legge provinciale 5 del 2006. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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