Concorso dirigenti scolastici Trento pubblicato il calendario delle prove | preselezione il 16 aprile scritto il 28
L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha pubblicato il calendario delle prove per il concorso pubblico destinato a reclutare venti dirigenti scolastici. La preselezione si svolgerà il 16 aprile, mentre la prova scritta è prevista per il 28 dello stesso mese. La selezione si basa sull’articolo 100 della legge provinciale 5 del 2006.
L’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha pubblicato la convocazione delle prove per il corso-concorso pubblico destinato al reclutamento di 20 dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 100 della legge provinciale 5 del 2006. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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