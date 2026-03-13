Concorsi Asl Foggia oltre 8mila domande per 28 posti | i nomi delle commissioni esaminatrici

Sanitaservice ha nominato i componenti delle commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici banditi il 3 dicembre 2025, destinati a selezionare 16 ausiliari e pulitori, nove soccorritori e tre autisti di ambulanza. Oltre 8.000 domande sono state presentate per un totale di 28 posti disponibili, che prevedono assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Le procedure riguardano concorsi indetti dall’Asl di Foggia.

Le determinazioni di nomina sono state firmate, ieri giovedì 12 marzo, dall'amministratore unico Angelo Tomaro. I provvedimenti costituiscono un passaggio fondamentale nel percorso di rafforzamento dell'organizzazione interna della società, definito in sinergia con Asl Foggia e consente di avviare la fase operativa delle procedure selettive. La commissione esaminatrice per l'avviso relativo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliaripulitori - categoria a – posizione a - contratto Ccnl Sanità Privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS