McKennie il gol non basta | USA travolti dal Belgio I numeri della sua partita

Durante la partita valida per le qualificazioni, l'americano McKennie ha segnato un gol, ma la squadra è stata sconfitta dal Belgio con un punteggio pesante. La sua presenza in campo si è conclusa al minuto 70. I numeri della sua prestazione includono il gol segnato e il tempo trascorso in campo. La squadra americana ha subito una sconfitta netta contro i rivali europei.

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