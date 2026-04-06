Juve Genoa 2-0 LIVE | McKennie firma il raddoppio!! Che assist di Conceicao!

Nella partita valida per la 31ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Genoa con il punteggio di 2-0. Durante l’incontro, McKennie ha segnato il secondo gol, mentre Conceicao ha fornito un assist decisivo. La cronaca della partita ha incluso azioni e moviole, e il risultato finale ha confermato la vittoria dei bianconeri.

di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 2-0: sintesi e moviola. 20? JUVE ANCORA PERICOLOSA! – I bianconeri non si fermano e continuano ad attaccate con tutti gli effettivi: ci provano in ordine, Thuram, Locatelli e Yildiz ma la difesa rossoblù resiste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa 2-0 LIVE: McKennie firma il raddoppio!! Che assist di Conceicao! Juve Napoli 1-0 LIVE: bianconeri avanti con il gol di David! Poco dopo Conceicao a un passo dal raddoppio!Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Juve Napoli 1-0 LIVE: bianconeri a caccia del raddoppio! Ancora Conceicao pericolosoVicario alla Juve? Arriva un’importante smentita: c’è un altro club in prima fila per il portiere Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus–Genoa, le formazioni ufficiali. Juve-Genoa, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiLa Juve è pronta a scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la mancata vittoria nella sfida casalinga contro il Sassuolo, i bianconeri non possono commettere altri passi falsi con il ... msn.com Juventus-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Genoa del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net #Yildiz e #Boga premiati Cosa è successo prima di #JuveGenoa facebook Verso #Juventus - #Genoa: la probabile formazione di #Spalletti e le clamorose voci su #Cambiaso x.com